البنتاجون يخطط لزيارة مكارثي إلى تايوان خلال الربيع القادم

أفادت وكالة أنباء Punchbowl News الأمريكية، نقلا عن مصادر مطلعة، بأن رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفين مكارثي، يخطط بالتنسيق مع البنتاجون لزيارة تايوان خلال فصل الربيع.



وأوضحت الوكالة، أن البنتاغون في المراحل الأولى من التخطيط لزيارات مكارثي لتايوان، ويتوجب عليه مراعاة جميع القضايا الأمنية، وردود الفعل الصينية على هذه الزيارة، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.



وأضافت الصحيفة، أن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تتوقع قيام كيفين مكارثي، بعدة زيارات خارجية، خلال الربيع القادم.



وارتفعت حدة التوتر بين الولايات المتحدة والصين، حول تايوان بشكل كبير بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة، نانسي بيلوسي، لتايبيه في أوائل أغسطس 2022.



ومن جانبها أدانت الصين، زيارة بيلوسي لتايوان التي تعتبرها إحدى مقاطعاتها، واعتبرت الزيارة تحريضا أمريكيا لانفصال تايبيه عن بكين، وكرد فعل على ذلك أجرت مناورات عسكرية فوق أجواء تايوان.