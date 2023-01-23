 لافروف: روسيا تؤيد حل النزاعات سلميا من خلال الحوار - بوابة الشروق
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لافروف: روسيا تؤيد حل النزاعات سلميا من خلال الحوار

أ ش أ
نشر في: الإثنين 23 يناير 2023 - 2:08 م | آخر تحديث: الإثنين 23 يناير 2023 - 2:08 م

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الاثنين، انفتاح روسيا للحوار وحل كل النزاعات سلميا من خلال الحوار.. وقال "في حين تقف الدول الغربية وراء معظم النزاعات وتعرقل تطبيع الأوضاع".

وأضاف لافروف - خلال اجتماع مع نظيرته الجنوب إفريقية ناليدي باندور، وفقا لقناة (روسيا اليوم) - "أنه فيما يتعلق بالوضع مع أوكرانيا، فقد أيدت روسيا اقتراح أوكرانيا بإجراء محادثات العام الماضي، لكن كييف نفسها رفضتها لاحقا وحظرت المفاوضات مع موسكو على المستوى التشريعي"، معربا عن تقدير موسكو لموقف جنوب إفريقيا من الوضع حول أوكرانيا.

وكانت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا قد أكدت رفض بلادها الانحياز لأي طرف في سياق الأحداث في أوكرانيا على الرغم من ضغوط الغرب.


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