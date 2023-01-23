الرئيس الأوكراني يتعهد باتخاذ إجراءات ضد سوء الإدارة في أجهزة الدولة

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تعهد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي باتخاذ إجراءات حاسمة ضد سوء الإدارة في أجهزة الدولة بعد فضيحة فساد في كييف.

وقال زيلينسكي في خطابه اليومي بالفيديو مساء الأحد:"سيحصل المجتمع على معلومات كاملة، وستتخذ الدولة الخطوات الفعالة الضرورية".

ومن بين أمور أخرى، قال زيلينسكي إنه جرى إطلاق سراح نائب وزير تنمية البلديات والأقاليم والبنية التحتية، فاسيل لوسينسكي، الذي احتجزه المكتب الوطني لمكافحة الفساد قبل أيام.

ووفقا لتقارير وسائل الإعلام، فإن لوسينسكي متهم بتلقي رشوة قدرها 400 ألف دولار لشراء مولدات كهربائية وسط الهجمات الروسية القاسية على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.

وفي رسالته بالفيديو، تناول زيلينسكي أيضا تقارير وسائل الإعلام حول الشراء المبالغ فيه لطعام للجنود، حيث قيل مرة أخرى إن موظفي الخدمة المدنية جنوا ثروات لأنفسهم.

وبحسب المعلومات الرسمية، من المقرر أن يلقي وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف كلمة أمام البرلمان في كييف بشأن هذه المسألة.

يشار إلى أن الفساد يعتبر مشكلة واسعة الانتشار في أوكرانيا، كما هو الحال في العديد من دول الاتحاد السوفيتي السابق.

وقال زيلينسكي إنه تم بالفعل إعداد "القرارات المناسبة".

وتابع "لا أريد الإعلان عنها الآن، لكن كل ذلك سيكون عادلا".

وأضاف زيلينسكي: "أريد أن يكون هذا واضحا: لن تكون هناك عودة إلى ما كان عليه الوضع في الماضي".

وقال "أنا ممتن للصحفيين الذين يبحثون عن كل الحقائق ويعرضون الصورة كاملة!".