السلفادور تسدد دفعة لتسوية أول عقبة في عام 2023

تستعد حكومة السلفادور التي تعتمد البيتكوين كعملة قانونية سداد سندات بقيمة 604 مليون دولار تستحق هذا الأسبوع، في تحول للأحداث يترك المستثمرين في ديون السوق الناشئة المتعثرة أمام موعد سداد كبير واحد فقط للقلق بشأنه هذا العام.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن تسدد الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى أموال الدائنين بعد غد الثلاثاء بعد تلقي قرض في اللحظة الأخيرة وإجراء عمليتي إعادة شراء سندات. وقد ارتفعت قيمة السندات المستحقة بمقدار 34 سنتا من أدنى مستوى لها على الإطلاق في تموز/يوليو الماضي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم عن سارة جلندون، كبيرة المحللين في شركة كولومبيا ثريدنيدل للاستثمارات في نيويورك قولها "لقد تمكنوا من جمع موارد كافية من احتياطيات النقد والقروض متعددة الأطراف ليتمكنوا من دفع هذا السند".