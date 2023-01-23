ثلاثي هجومي للطلائع أمام سيراميكا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن محمد يوسف مدرب طلائع الجيش تشكيل مباراة سيراميكا كيلوباترا، التي ستجمعهما على استاد القاهرة في الجولة الـ 15 من الدوري الممتاز.

ويشارك محمد عنتر في التشكيل الأساسي لأول مرة منذ انضمامه لسيراميكا كليوباترا.

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 16 نقطة وبفارق نقطتين عن طلائع الجيش صاحب المركز الـ 12.

وجاء تشكيل طلائع الجيش بالكامل كالتالي:

الحارس: أحمد مسعود

الدفاع: خالد سطوحي، محمد فتح الله، أحمد أيمن منصور.

الوسط: حسن مجدي، فريد شوقي، إسلام محارب، أحمد متعب.

الهجوم: أحمد سمير، محمود وادي، كريم طارق.