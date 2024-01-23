أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى الجيش الروسي إلى 377 ألفا و820 جنديا منذ بداية الحرب

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا في 24 فبراير 2022، إلى نحو 377 ألفا و820 جنديا، من بينهم 960 جنديا لقوا حتفهم خلال أمس الاثنين فقط.

جاء ذلك وفقا لبيان أصدرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم" اليوم الثلاثاء.

وقال البيان إن القوات الأوكرانية دمرت 6214 دبابة، منها 22 دبابة خلال أمس الاثنين فقط، و11548 مركبة قتالية مدرعة و8947 نظام مدفعية و970 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و657 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 331 طائرة، و324 مروحية، و6961 طائرة مسيرة، و1820 صاروخ كروز، و23 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و11956 من المركبات وخزانات الوقود، و1409 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه الأرقام من مصدر مستقل.