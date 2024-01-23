سجل المنتخب المصري رقمًا سلبيا في نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2023، رغم تأهله إلى الدور الثاني من البطولة مساء الإثنين، عقب تعادله مع منتخب كاب فردي.

وتأهلت مصر إلى الدور الثاني من أمم إفريقيا بعد احتلالها المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، بعد تعادلها في ثلاث مباريات أمام موزمبيق وغانا وكاب فردي.

وفشل المنتخب المصري في تحقيق انتصار بدور المجموعات في أمم إفريقيا هذا العام، ليكرر رقمه السلبي في نسخة 1990 من البطولة، حينما خسر 3 مباريات بدور المجموعات حينذاك أمام كلا من الجزائر، نيجيريا وكوت ديفوار.

يُذكر أن المنتخب الوطني لم يشارك بقوامه الأساسي في نسخة أمم إفريقيا 1990، واعتمد على مجموعة كبيرة من لاعبي المنتخب الأوليمبي بقيادة هاني مصطفى، بقرار من المدير الفني محمود الجوهري للتركيز على الاستعداد لكأس العالم.