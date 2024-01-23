السلطات الروسية تعلق إمدادات مياه الشرب مؤقتا في مدينة بشبه جزيرة القرم

قامت السلطات الروسية بتعليق إمدادات مياه الشرب مؤقتا في مدينة سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم، التي ضمتها موسكو بشكل غير قانوني من أوكرانيا في عام 2014.

وقال ميخائيل رازفوجايف، حاكم سيفاستوبول، في شرح للإجراء على تطبيق تليجرام يوم الاثنين: "حدث تدفق هائل للمياه القذرة في نهر تشيورنايا وارتفع مستوى المياه الجوفية".

وأوضح أنه يمكن استئناف إمداد المياه العادي اعتبارا من مساء يوم الأربعاء فقط، وحتى ذلك الحين، قال رازفوجايف إنه أمر بتحديد أيام عطلة في المدينة.

ويعود سبب هذا الإجراء إلى التساقط الكثيف للثلوج وبدء ذوبان الثلج في نفس الوقت قبل عدة أيام. ووفقا للمعلومات الرسمية، تسبب هذا في فيضان خزانات المياه وتلوث مرشحات مياه الشرب.

ونتيجة لذلك، لم يتمكن السكان في جزء كبير من سيفاستوبول من الحصول على مياه الشرب إلا لبضع ساعات في المرة الواحدة خلال عطلة نهاية الأسبوع. وعلى الرغم من هذه القيود، أقر رازفوزاييف بأنه لا يمكن تزويد جميع الأسر بالمياه الجارية، حتى لفترة محدودة. ونتيجة لذلك، يجب على السكان في العديد من الأحياء الحصول على مياههم من الصهاريج المتنقلة.

وسيفاستوبول هي المركز الرئيسي لأسطول البحر الأسود الروسي، الذي شارك بنشاط في حرب موسكو ضد أوكرانيا. ولذلك، أصبحت الأهداف العسكرية في المدينة نفسها هدفا لهجمات الطائرات المسيرة والصواريخ الأوكرانية في الأشهر الماضية.