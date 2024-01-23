 انقطاع الكهرباء يتسبب في توقف قطارات الطلقة بشرق اليابان - بوابة الشروق
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انقطاع الكهرباء يتسبب في توقف قطارات الطلقة بشرق اليابان

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 23 يناير 2024 - 9:39 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 23 يناير 2024 - 9:39 ص

توقفت الكثير من قطارات الطلقة بين العاصمة اليابانية طوكيو ومحطات بشرق ووسط اليابان، اليوم الثلاثاء؛  بسبب انقطاع الكهرباء.

وقالت الشركة المشغلة، إنه سوف يتم استئناف الخدمة في القريب العاجل.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء، أن شركة إيست جابان للسكك الحديدية قالت إن الانقطاع الذي بدأ الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي، أثر على حركة القطارات على خطوط توهوكو وجويتسو وهوكوريكو.

وأضافت الشركة، أن المشكلة ترجع إلى سلك كهرباء علوي تم العثور عليه متدليا فوق خطوط شينكانسين في موقع بمقاطعة سايتاما شمال طوكيو.

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