بوتين يستعرض جانبا من فوائد محطة الضبعة النووية على الاقتصاد المصري

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنّ محطة الضبعة النووية أهم المشروعات بين مصر روسيا.



جاء ذلك خلال مراسم البدء بصب الخرسانة بقاعدة وحدة الكهرباء رقم 4 بمحطة الضبعة للطاقة النووية، حيث يشهده رفقة الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر الفيديو كونفرانس



وأضاف أن هذا المشروع يساهم في تطوير الاقتصاد المصري ويعزز قاعدة الطاقة وتطوير الصناعات الحديثة وإتاحة فرص عمل.



وأشار إلى أنه في القرن الماضي، كان المختصون السوفييت قد شاركوا في تطوير الاقتصاد والدفاع في مصر عبر العديد من المشروعات مثل السد العالي.



ووقعت مصر وروسيا في 19 نوفمبر 2015 اتفاق تعاون لإنشاء محطة للطاقة الكهربائية بكلفة استثمارية بلغت 25 مليار دولار قدمتها روسيا قرضًا حكوميًا ميسرًا للقاهرة.



كما وقع الرئيسان عبد الفتاح السيسي، وفلاديمير بوتين في ديسمبر 2017 الاتفاقات النهائية لبناء محطة الضبعة خلال زيارة الرئيس الروسي للقاهرة.