ساكرامنتو يوقف هزائمه عبر بوابة أتلانتا بدوري السلة الأمريكي

أنهى ساكرامنتو كينجز سلسلة هزائمه، التي استمرت في مبارياته الأربع الماضية ببطولة الدوري الأمريكي لكرة السلة للرجال (إن بي أيه).

وحقق ساكرامنتو فوزا كبيرا على ضيفه أتلانتا هوكس بنتيجة 122 / 107، في المباراة التي أقيمت بينهما في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء بالتوقيت العالمي (جرينتش)، مساء أمس الاثنين بالتوقيت المحلي.

ولعب هاريسون بارنز دور البطولة في المباراة، عقب تسجيله 32 نقطة لمصلحة ساكرامنتو في سلة هوكس، الذي خاض اللقاء بدون نجمه تراي يونج، الذي أصيب بارتجاج في المخ خلال خسارة الفريق أمام كليفلاند كافالييرز، يوم السبت الماضي.

وكانت هذه هي المباراة الثانية لبارنز، التي يسجل خلالها 30 نقطة على الأقل في البطولة هذا الموسم، والأولى منذ الجولة الافتتاحية للمسابقة ضد يوتا جاز، التي أحرز خلالها 33 نقطة.

وأحرز الليتواني دومانتاس سابونيس 14 نقطة لمصلحة ساكرامنتو، وقام بـ21 متابعة تحت السلة في المباراة، فيما سجل كيجان موراي 13 نقطة، وسجل زميله مالك مونك نفس العدد من النقاط بالإضافة إلى 8 تمريرات حاسمة خلال اللقاء.

ورغم المستوى اللافت الذي قدمه ديجونتي موراي، الذي سجل 35 نقطة في المباراة لمصلحة هوكس، بالإضافة لقيامه بـ10 متابعات تحت السلة، فإنه لم يقف حائلا أمام تعرض فريقه للخسارة.

وأسفرت باقي مباريات البطولة عن فوز ميلواكي بكس على مضيفه ديترويت بيستونز بنتيجة 122 / 113، وكليفلاند كافالييرز على مضيفه أورلاندو ماجيك 126 / 99، وفيلادلفيا سفينتي سيكسرز على ضيفه سان أنطونيو سبيرز 133 / 123، وفينيكس صنز على ضيفه شيكاغو بولز 115 / 113.

كما فاز ممفيس جريزليس على مضيفه تورنتو رابتورز 108 / 100، وشارلوت هورنيتس على مضيفه مينيسوتا تمبرولفز 128 / 125، وبوسطن سلتيكس على مضيفه دالاس مافريكس 119 / 110.