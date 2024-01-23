قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنّ هناك الكثير من الشركات الروسية تواصل العمل في مصر بما يعود بالنفع عليها.



جاء ذلك خلال مراسم البدء بصب الخرسانة بقاعدة وحدة الكهرباء رقم 4 بمحطة الضبعة للطاقة النووية، حيث يشهده رفقة الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر الفيديو كونفرانس.



وأضاف أن هناك تطورًا مستمرًا في علاقات التعاون بين مصر وروسيا، مؤكدًا أنّ مصر تعتبر صديقًا وشريكًا استراتيجيًّا لروسيا.



وأوضح أن العلاقات بين البلدين قائمة على المساواة والاحترام المتبادل وفقًا لاتفاقية الشراكة المتعددة والتعاون الاستراتيجية التي جرى التوقيع عليها في 2018.



ووقعت مصر وروسيا في 19 نوفمبر 2015 اتفاق تعاون لإنشاء محطة للطاقة الكهربائية بكلفة استثمارية بلغت 25 مليار دولار قدمتها روسيا قرضًا حكوميًا ميسرًا للقاهرة.



كما وقع الرئيسان عبد الفتاح السيسي، وفلاديمير بوتين في ديسمبر 2017 الاتفاقات النهائية لبناء محطة الضبعة خلال زيارة الرئيس الروسي للقاهرة.