سفير إسرائيل لدى أمريكا: تل أبيب وواشنطن تبحثان الانسحاب الإسرائيلي من لبنان

قال سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة، إن تل أبيب وواشنطن تجريان محادثات بشأن الانسحاب الإسرائيلي من لبنان، مع قرب انتهاء المهلة المحددة لوقف إطلاق النار مع حزب الله.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن إسرائيل تسعى إلى تأجيل استكمال انسحابها.

وقال السفير مايكل هيرتسوج، في مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، إنه يعتقد أن إسرائيل ستتوصل إلى تفاهم مع إدارة الرئيس دونالد ترامب، دون أن يتطرق لمزيد من التفاصيل.

يشار إلى أنه من المفترض أن تستكمل القوات الإسرائيلية انسحابها من جنوب لبنان بحلول يوم الأحد المقبل، بموجب وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة، والذي وضع حدا للاشتباكات التي استمرت أكثر من عام، على خلفية الحرب في قطاع غزة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن تل أبيب توصلت إلى تفاهم مع إدارة بايدن بشأن البقاء لفترة أطول، ولكن ترامب يحثها على الانسحاب في الوقت المحدد.

ولم يرد تعليق فوري من جانب الولايات المتحدة على الأمر.