استشهاد فلسطينيين اثنين جراء قصف مدفعي إسرائيلي غرب مدينة رفح جنوب غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، باستشهاد مواطنين اثنين جراء قصف مدفعي إسرائيلي غرب مدينة رفح جنوب غزة.

ونقلت شبكة «قدس» الإخبارية عن مراسلها قوله، إن «شابين استشهدا بعد قصف مدفعي إسرائيلي لشقة سكنية قرب مفترق السقا في حي تل السلطان غرب مدينة رفح».

ونشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الخميس، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، إن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية، 122 شهيدًا، منهم 120 شهيدًا انتشال، و306 إصابات.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م، إلى 47 ألفًا و283 شهيدًا، و111 ألفًا و472 إصابة.