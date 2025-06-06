كبار المسئولين في الاتحاد الأوروبي يدينون العقوبات الأمريكية ضد المحكمة الجنائية الدولية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أدان كبار مسئولي الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة ضد 4 من قضاة المحكمة الجنائية الدولية.

وكتبت رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، على منصة إكس، "المحكمة الجنائية الدولية تحاسب مرتكبي أفظع الجرائم في العالم وتمنح الضحايا صوتا".

وأضافت: "يجب أن تكون المحكمة حرة في أداء عملها دون ضغوط. وسنظل دائما ندافع عن العدالة العالمية واحترام القانون الدولي".

وكتبت كايا كالاس، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية أن المحكمة الجنائية الدولية "يجب أن تظل حرة من أي ضغوط وملتزمة بمبادئها".

وأضافت: "سندعم دائما عملها الحيوي وسنحمي استقلالها".

وقالت متحدثة باسم كالاس إن تأثير العقوبات قيد المتابعة، ويجرى تقييم الردود المحتملة.

ويشمل ذلك احتمالات تطبيق ما يُسمى بقانون الحظر لإقناع الشركات الأوروبية بعدم التعاون في تنفيذ العقوبات الأمريكية.

وتتهم الإدارة الأمريكية المحكمة، التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، باتخاذ إجراءات لا أساس لها ومستهدفة ضد الولايات المتحدة وإسرائيل.