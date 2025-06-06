المصري يصرف مستحقات لاعبيه ويكثف المفاوضات لضم صفقات جديدة

أعلنت إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي أن صرف المستحقات المالية الخاصة باللاعبين.

وقررت إدارة المصري صرف قطسين من مستحقات جميع اللاعبين قبل إجازة عيد الأضحى، حيث أوفى النادى بسداد كل المسحقات ولم يتبق إلا قسط واحد سوف يتم صرفه مع انطلاق فترة إعداد الموسم الجديد.

في الوقت نفسه، يترقب النادي المصري وصول الدعم المالي الذي خصصه محب حبشي محافظ بورسعيد للنادي شهريًا للمساهمة في سد الاحتياجات اللازمة خاصة وأن النادي يتكبد الملايين شهريا سواء من ناحية التدريبات أو المباريات بخلاف إقامة اللاعبين ورواتب الأجهزة الفنية على الرغم من تهجير الفريق على مدار 12 عام إلا أنه يتمسك بالتواجد ضمن أندية المربع الذهبي.

من ناحيه أخرى يكثف كامل أبو على جهوده ويسعى فى سريه مطلقه للتفاوض وابرام التعاقد مع الصفقات الجديده التى يحتاجها الفريق الأول للكرة لتدعيم بعض المراكز التى تحتاج لتدعيمات قويه بهدف الاستعداد الجيد للدورى المحلى والافريقى وعلمت الشروق ان عدد من لاعبى أندية الشركات رحبت كثيرا بالانتقال والانضمام للمصرى فى ظل الاستقرار الإدارى والمالى الذى يعيشه النادى البورسعيدى فى ظل رئاسة كامل أبو على .