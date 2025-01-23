الضويني: مشاركة الأزهر في معرض الكتاب لنشر الفكر الوسطي وتفنيد الأفكار المتطرفة

أكد الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف أن مشاركة الأزهر في المعرض تأتي انطلاقًا من إيمانه بأهمية التواصل مع جميع فئات المجتمع، وبخاصة الشباب، بهدف نشر الفكر الوسطي وتفنيد الأفكار المتطرفة ومجابهتها، كما تهدف هذه المشاركة إلى تعريف الجمهور بالدور الكبير الذي يقوم به الأزهر في تعزيز مفاهيم السلام والحوار وقبول الآخر.

جاء ذلك خلال استقباله الوزراء والسفراء والشخصيات والمسؤولين المشاركين في افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب، بمشاركة الدكتور سلامة جاء داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وعلماء وقيادات الأزهر.

وشهدت زيارة الوزراء والمسؤولين لجناح الأزهر حضور كُل من الدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والمستشار محمد فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، وفضيلة الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، والدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة العامة للكتاب، خلال فعاليات افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته السادسة والخمسين، التي تُعقد تحت شعار «اقرأ - في البدء كانت الكلمة».

كما شارك في الزيارة الدكتور عبد الله الحراصي، وزير الإعلام بسلطنة عُمان، والسفير صالح الحصيني، سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، حيث حرص الجميع على تفقد جناح الأزهر، وأثنوا على تنوعه بما سيقدمه من فعاليات وأنشطة ثقافية بجانب عرضه للكتب والمؤلفات القيمة، والمخطوطات النادرة، مشيدين بما يقدِّمه من كتب وإصدارات علمية مميزة وأركان تمثِّل جميع قطاعات الأزهر، مؤكدين أهمية الدور المحوري للأزهر، بقيادة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، في نشر العلم والمعرفة والتوعية المجتمعية، مشددين على أهمية مثل هذه المبادرات والمشاركات في تعزيز التسامح والتفاهم بين الثقافات.

ويشارك الأزهر الشريف في معرض القاهرة الدولي للكتاب للمرة التاسعة على التوالي، وقد اختار هذا العام الشيخ عبد الله دراز «شخصية الجناح». ويقع جناح الأزهر في قاعة التراث رقم (4) بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.