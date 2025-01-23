السعودية تحذر من عودة القتال والفوضى بالمناطق الفلسطينية

دعت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسئوليته تجاه وقف الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية، في بيان صحفي اليوم، عن إدانة واستنكار المملكة بأشد العبارات الهجوم الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلية على مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة.

وقال البيان: "تجدد المملكة مطالبتها للمجتمع الدولي بالاضطلاع بمسئوليته تجاه وقف الانتهاكات الإسرائيلية للقوانين والمعاهدات الدولية ذات الصلة"، محذرةً أن مواصلة الانتهاكات قد تتسبب بعودة القتال والفوضى بالمناطق الفلسطينية.

ووفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الخامس على التوالي، فرض إجراءات تعسفية عند حواجزها العسكرية قرب معظم مداخل المحافظات ومخارجها في الضفة الغربية، وتغلق معظم بوابات القرى والبلدات.

وطبقا للوكالة، يحاول الاحتلال تفجير الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة؛ تمهيدا لخلق حالة من الفوضى العنيفة لتسهيل ضمها، وهو ما تجلى في الهجمات الوحشية التي يرتكبها عصابات المستعمرين الإرهابية ضد المواطنين، وبلداتهم وممتلكاتهم ومنازلهم وأراضيهم ومقدساتهم في المحافظات كافة.