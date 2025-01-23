الأمم المتحدة: العصابات في هايتي قد تسيطر على العاصمة

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش من أن العصابات في هايتي قد تسيطر على العاصمة بور أو برنس، مما يؤدي إلى انهيار كامل لسلطة الحكومة، إذا لم يتم توفير دعم دولي إضافي لشرطة هايتي التي تعاني من نقص الدعم.

وقال جوتيريش في تقرير صدر بالتزامن مع اجتماع مجلس الأمن يوم الأربعاء بشأن تدهور الوضع في أفقر دولة في نصف الكرة الغربي، إن "الوقت جوهري".

وأشار إلى أن تأخيرات إضافية في تقديم الدعم للشرطة، سواء عبر إرسال ضباط إضافيين لقوة متعددة الجنسيات تحاول الحد من عنف العصابات، أو من خلال المساعدات الثنائية، "تحمل خطر انهيار كارثي للمؤسسات الأمنية الوطنية".

وقال جوتيريش: "قد يسمح ذلك للعصابات بالسيطرة على المنطقة الحضرية بالكامل، مما يؤدي إلى انهيار كامل للسلطة الحكومية ويجعل العمليات الدولية، بما في ذلك تلك التي تدعم المجتمعات المحتاجة، غير قابلة للتنفيذ في البلاد".

وأضاف لأعضاء مجلس الأمن: "يجب أن نفعل كل ما في وسعنا على وجه السرعة لمنع مثل هذا السيناريو".

وتنامت قوة العصابات في هايتي منذ اغتيال الرئيس جوفنيل مويس في عام 2021.

وأفادت الأمم المتحدة بأن أكثر من 5600 شخص قتلوا في جميع أنحاء هايتي العام الماضي. وارتفع عدد القتلى بنسبة تزيد عن 20% مقارنة مع عام 2023، وفقا لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.