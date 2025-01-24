أكد أحمد أبو مسلم، المدرب العام للفريق الأول بنادي مودرن سبورت، أن الفوز على الزمالك في مباراة اليوم مهم جدًا للفريق.

وقال أحمد أبو مسلم، في تصريحات لبرنامج بوكس تو بوكس عبر قناة إي تي سي: "الزمالك فريق كبير وكنا موفقين في مباراة اليوم، والفريق يمر بمرحلة إحلال وتجديد والفوز في المباراة مهم".

وأضاف: "مودرن سبورت فريق كبير وولد كبيرًا، والفترة الماضية لم يكن هناك انسجام بسبب مغادرة بعض اللاعبين وضم صفقات جديدة، وكنا نركز في مباراة اليوم أمام نادي الزمالك، وكنا موفقين في التغييرات".

وتابع: "كنا مميزين في مباراتنا أمام فريق سموحة، ولكن التوفيق لم يحالفنا، ومودرن سبورت من الفرق الكبيرة، ومع الوقت سيتحسن الأداء".

وأكمل: "الزمالك كان يهاجم بكل خطوطه من أجل تسجيل هدف، واستغلينا اندفاعه، من أجل تسجيل الهدف، والفترة الماضية كانت صعبة والإدارة كانت تساندة وتدعمنا".

وواصل: "هدفنا البناء من مباراة اليوم من أجل تحسين نتائج الفريق، وموقعه في جدول ترتيب الدوري المصري، واستفدنا من الصفقات الجديدة، ونتمنى التواجد في المراكز المتقدمة".

واستطرد: "أغلقنا ملف مباراة نادي الزمالك، وسنبدأ الاستعداد لمواجهة حرس الحدود في الإسكندرية في الجولة القادمة من الدوري".

وأتم أحمد أبو مسلم تصريحاته قائلًا: "الزمالك يجب ألا يتأثر بالغيابات، وعبد الله السعيد لاعب كبير، ولكن يجب أن يكون متواجد البديل، ودرسنا الفريق بشكل جيد، وخلال الفترة القادمة الأداء سيتحسن".