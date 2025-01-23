ارتفعت أسعار الذهب بنحو 10 جنيهات في أسواق الصاغة المحلية، خلال تعاملات اليوم، الخميس، ليصل سعر جرام عيار 21 – الأوسع انتشارا في مصر – إلى 3810 جنيهات، مقابل 3800 جنيه، بختام تعاملات أمس.

وصعد سعر جرام عيار 24 مسجلا 4354 جنيها، مقابل 4342 جنيها، فيما سجل سعر جرام عيار 18 مسجلا 3266 جنيها، مقارنة بـ3257 جنيها.

وكسب سعر الجنيه الذهب 80 جنيها، ليصل سعره إلى 30480 جنيها، بدون احتساب قيمة المصنعية، أو ضريبة الدمغة وضريبة القيمة المضافة.

وعالميا، تراجعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم، الخميس، مبتعدة عن أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر الذي سجلته خلال تعاملات أمس، وذلك مع استعادة الدولار قوته، بينما ينتظر المستثمرون توجيهات إضافية من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن السياسات التجارية، وفق وكالات.

وهبطت الأسعار الفورية للمعدن الأصفر خلال تداولات اليوم بنسبة 0.44% ليصل إلى 2744 دولارا للأوقية، فيما انخفضت الأسعار في العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 0.79% ليصل إلى مستوى 2749 دولارا للأوقية.