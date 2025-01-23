الشاباك: جاء دور الضفة الغربية ونستعد لعمليات في جنين

توعد قادة جيش الاحتلال الإسرائيلي، بمواصلة العدوان في الضفة الغربية، حيث إن هناك عملية عسكرية بدأت قبل ثلاثة أيام في مخيم جنين، بحسب ما أوردته وكالة معا الفلسطينية.

وأعلن رئيس أركان جيش الاحتلال هرتسي هاليفي، استعداد الجيش لتنفيذ سلسلة عمليات عسكرية في مخيم جنين بهدف "إحداث تغيير جذري" في الوضع الأمني بالمنطقة، وذلك خلال تقييم ميداني مشترك أجراه مع رئيس الشاباك، رونين بار، وعدد من القادة العسكريين.

وأكد هاليفي، أن الجيش "يدرك تمامًا طبيعة التهديدات التي يمثلها مخيم جنين"، قائلا: "بدأنا بخطوات واثقة وحققنا إنجازات مهمة، حيث تم التعامل مع اثنين من الخلية التي نفذت عملية الفندق، وسنصل إلى آخر عضو فيها قريبًا".

من جهته، صرح رئيس الشاباك رونين بار، بأن إسرائيل تخوض "معركة متعددة الجبهات"، مضيفًا: "الضفة الغربية أصبحت الآن في مركز الاهتمام".

وفي وقت سابق، كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي عن تفاصيل العدوان العسكري الذي بدأه يوم الثلاثاء، في مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، قائلاً إن عملية السور الحديدي، أكثر العمليات تطوراً في أنشطته.

ووفقا لوكالة سما الفلسطينية، قالت المتحدثة باسم جيش الاحتلال، إيلا واوية، في بيان: "تُعدّ عملية السور الحديدي في مخيم جنين إحدى أكثر العمليات تطورًا في تاريخ نشاطاته (الجيش) في المنطقة".

وأشارت المتحدثة باسم جيش الاحتلال إلى أن "القوات الأمنية استعدت للعمل المكثف منذ شهر لتحقيق أهداف هذه المهمة الاستراتيجية".