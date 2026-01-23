 أبوالعينين شحاتة: الإسماعيلي يمر بأسوأ فتراته وأزماته تهدد تاريخه - بوابة الشروق
أبوالعينين شحاتة: الإسماعيلي يمر بأسوأ فتراته وأزماته تهدد تاريخه

محمد ثابت
نشر في: الجمعة 23 يناير 2026 - 9:45 ص | آخر تحديث: الجمعة 23 يناير 2026 - 9:45 ص

أكد أبوالعينين شحاتة، نجم الكرة المصرية السابق، أن نادي الإسماعيلي يعيش واحدة من أصعب وأقسى الفترات في تاريخه الطويل داخل منظومة الكرة المصرية.

وقال شحاتة، خلال تصريحاته ببرنامج «الماتش» المذاع على قناة صدى البلد، إن الدراويش يعانون من أزمات متراكمة على المستويين الإداري والفني، الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على أداء الفريق ونتائجه خلال الفترة الماضية.

وأشار نجم الكرة المصرية السابق إلى أن الإسماعيلي يمتلك تاريخًا عريقًا وقاعدة جماهيرية كبيرة، إلا أن غياب الاستقرار وسوء التخطيط أدخلا النادي في نفق مظلم، مؤكدًا ضرورة التحرك السريع لإنقاذ الكيان وإعادته إلى موقعه الطبيعي بين كبار الكرة المصرية.


