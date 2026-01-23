مفوض أممي يدعو إيران لإنهاء القمع الوحشي ضد المحتجين

قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، اليوم الجمعة، إن الآلاف، بينهم أطفال، قُتلوا خلال ما وصفه بـ«القمع الوحشي» الذي نفذته السلطات الإيرانية ضد الاحتجاجات، مناشدًا طهران إنهاء حملة القمع.

وأضاف تورك، خلال جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف: «أدعو السلطات الإيرانية إلى إعادة النظر والتراجع ووقف قمعها الوحشي»، وفقًا لما نقلته وكالة «رويترز».

ووصف تورك الحملة بأنها «نمط من القهر واستخدام القوة الغاشمة» لا يمكنه معالجة مظالم المواطنين وإحباطاتهم.

وكان من المقرر أن يعقد مجلس حقوق الإنسان جلسة طارئة، اليوم الجمعة، لمناقشة ما وصفه بـ«العنف المثير للقلق» الذي مارسته إيران ضد المتظاهرين، فيما من المتوقع أن تدعو مجموعة من الدول محققي الأمم المتحدة إلى توثيق ما يُتداول بشأن انتهاكات، تمهيدًا لإجراءات قانونية محتملة في المستقبل.

وتقول جماعات حقوقية إن الآلاف، بينهم مارة، قُتلوا خلال الاضطرابات التي شكّلت أكبر تحدٍ للمؤسسة الدينية الحاكمة في إيران منذ عام 2022.

ووفقًا لنص صاغته آيسلندا، أيدت 50 دولة على الأقل الدعوة إلى عقد جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان للنظر في تقارير موثوقة عن أعمال عنف وقمع للمتظاهرين، وانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان في مناطق مختلفة من إيران.