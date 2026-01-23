ستارمر يعين شاندرا مبعوثه الخاص للتجارة والاستثمار لدى أمريكا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، تعيين، كبير مستشاريه التجاريين فارون شاندرا مبعوثه الخاص الجديد للولايات المتحدة بشأن التجارة والاستثمار فيما تسعى المملكة المتحدة لإصلاح العلاقات مع الإدارة الأمريكية، بعد توترها جراء أزمة جزيرة جرينلاند القطبية.

وقالت مصادر مطلعة إن شاندرا سوف يكون مسؤولا عن تعزيز المصالح الاقتصادية البريطانية في أمريكا عن طريق زيادة التجارة والاستثمار في القطاع الخاص، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الجمعة.

وطلبت المصادر عدم الإفصاح عن هويتها، حيث لم يعلن الأمر بعد.

وأضافت أن ستارمر يعتزم أن يعمل شاندرا عن كثب مع كريستيان ترنر، السفير البريطاني الجديد لدى واشنطن، وبينما الأول مكلف بزيادة العلاقات التجارية فالأخير يركز على الدبلوماسية.

ويشير التعيين إلى أن ستارمر يكثف إستراتيجيته لإيلاء أولوية للقوة البريطانية الناعمة ويحاول إبقاء الولايات المتحدة قريبة.