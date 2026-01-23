ماسك يثير ضحك الحضور من سياسة ترامب بمنتدى دافوس

أثار رجل الأعمال الأمريكى إيلون ماسك موجة من الضحك خلال مشاركته فى جلسة حوارية بمنتدى دافوس بعدما أطلق دعابة لغوية حول الفرق بين كلمتي "peace - السلام وpiece - قطعة".



وقال ماسك في مستهل حديثه إنه "حضر اجتماع دافوس بعد سماعه عن مجلس السلام المرتبط بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب".



وأضاف ساخرا: "تساءلت إن كان المقصود p-i-e-c-e، يعني قطعة صغيرة من غرينلاند، وقطعة من فنزويلا".

وذكر ماسك وسط ضحكات الحضور: "كل ما نريده هو السلام"، في إشارة إلى السخرية من السياسة الأمريكية، متظاهرا أنه تناهى إلى سمعه "مجلس السلام" على أنه "مجلس القطع"، (أي قطعة من فنزويلا وقطعة من غرينلاند)، بدلا من السلام في فنزويلا وغرنيلاند.