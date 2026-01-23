بيراميدز يشكر نهضة بركان على حسن الضيافة

وجّه هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، الشكر لمسؤولي وإدارة نادي نهضة بركان المغربي الشقيق، على حُسن الاستقبال والتعامل الراقي، بما يليق بحجم وقوة ومتانة العلاقة بين مصر وشقيقتها المغرب بوجه عام، ونادي بيراميدز وكافة الأندية المغربية على وجه التحديد.

ويحل بيراميدز، بطل القارة السمراء، ضيفًا على نهضة بركان في التاسعة من مساء السبت المقبل، على الملعب البلدي بمدينة بركان المغربية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأكد هاني سعيد أن نادي نهضة بركان استقبل بعثة بيراميدز في مطار مدينة وجدة بصورة تعكس قوة العلاقة بين الناديين، إلى جانب توفير ملعب التدريب ووسائل النقل، مشيرًا إلى أن هذا الأمر ليس بجديد على نادي نهضة بركان، الذي سبق وأن حل ضيفًا على بيراميدز في وقت سابق خلال بطولة السوبر الأفريقي بالقاهرة، ووجد حينها الترحيب اللائق خلال تلك الزيارة.