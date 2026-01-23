رويترز: إسرائيل تسعى لتقييد عدد الفلسطينيين العائدين إلى غزة

قالت 3 مصادر مطلعة لوكالة "رويترز"، اليوم الجمعة، إن إسرائيل تسعى لتقييد عدد الفلسطينيين العائدين إلى غزة عبر معبر رفح، لضمان خروج عدد من الفلسطينيين أكبر من أعداد الدخول، ويأتي ذلك قبيل فتح المعبر الحدودي المتوقع الأسبوع المقبل.

وأعلن علي شعث رئيس لجنة التكنوقراط الفلسطينية لإدارة غزة مؤقتا، أمس الخميس، فتح معبر رفح، الذي يعد فعليا المنفذ الوحيد لدخول وخروج سكان غزة البالغ عددهم أكثر من مليوني نسمة، الأسبوع المقبل.

ويأتي ذلك فيما شنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، قصفًا مدفعيًا على مناطق انتشار قواته في قطاع غزة، في استمرار للخرق اليومي لاتفاق وقف إطلاق النار، بحسب وكالة قدس برس.

ويأتي هذا القصف في إطار الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للاتفاق المبرم مع حركة حماس، والذي دخل حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025.

وأفادت مصادر صحفية بأن المدفعية الإسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة شرقي مدينة غزة، ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش، كما قصفت مناطق متفرقة شمالي مدينة رفح جنوبي القطاع، التي يفرض الاحتلال سيطرته الكاملة عليها.

وأضافت المصادر أن آليات الجيش الإسرائيلي أطلقت نيرانها بشكل عشوائي تجاه المناطق الشرقية من مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وبحسب المعطيات، أسفرت خروقات الاحتلال للاتفاق منذ بدء سريانه عن استشهاد 477 فلسطينيًا وإصابة 1301 آخرين.