التعليم العالي: إنشاء جامعة بني سويف التكنولوجية نقلة مهمة في مسار التعليم الفني بمصر

أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن إنشاء جامعة بني سويف التكنولوجية يمثل نقلة مهمة في استحداث مسار جديد للتعليم الفني في مصر، والذي يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالتعليم الفني والتكنولوجي.

جاء ذلك خلال استعراض الدكتور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقرير مقدم من الدكتور سيد عبدالقادر رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية حول أنشطة الجامعة التعليمية والبحثية.

وقال الدكتور خالد عبدالغفار إن الجامعة تعمل على إكساب الطلاب المهارات العملية والعلمية المطلوبة لسوق العمل، من خلال البرامج التكنولوجية المتعددة، والتي وضعت بناءً على احتياجات المشروعات القومية بمصر.

وأشار التقرير إلى التعاون الدولي بين الجامعة وكوريا الجنوبية، من خلال الاتفاقية الموقعة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والوكالة الكورية للتعاون الدولي (كويكا) لتمويل الجامعة بمبلغ 5.8 مليون دولار لتزويد معامل الجامعة بالأجهزة والمعدات والآلات المتطورة والأثاث.

وأوضح التقرير أن جامعة بني سويف التكنولوجية تضم الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة، ويوجد بالكلية ثلاثة أقسام في تكنولوجيا (الصناعة، والمعلومات، والطاقة)،وتضم هذه الأقسام أربعة برامج في (الميكاترونكس، تكنولوجيا المعلومات، الأوتوترونكس، الطاقة الجديدة والمتجددة)، وجار اعتمادها من مؤسسة ABEEK المسئولة عن ضمان الجودة والاعتماد للبرامج التكنولوجية والهندسية بكوريا الجنوبية.

كما لفت التقرير إلى الدعم المادي والفني المقدم للجامعة من كوريا الجنوبية، فماديًّا تم دعمها بالمعامل الدراسية في مجال الميكاترونكس (معمل التصنيع بالحاسب، معمل المتحكمات الدقيقة، معمل الهيدروليك والنيوماتيك، معمل التحكم المنطقي القابل للبرمجة، معمل المشاريع)، وفي مجال تكنولوجيا المعلومات (معامل البرمجيات، معامل الشبكات، معامل التطبيقات).

وفنيًّا أضاف التقرير أنه تم تدريب فريق من القيادات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس بجامعة كوريا للتكنولوجيا والتعليم (كورياتك) وجامعة (بولي تك) فضلا عن تدريب أعضاء هيئة التدريس والقائمين على المعامل الدراسية على يد خبراء كوريين باستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية، وكيفية الاستخدام الأمثل للمعدات والأجهزة الموجودة بالمعامل؛ لتحقيق الاستفادة المرجوة، وتقديم جيل من التكنولوجيين القادرين على استخدام مثل هذه المعدات في الكيانات الصناعية المختلفة؛ مما يعزز مكانة الجامعة محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.

وفيما يخص الدراسة والمناهج التعليمية، أوضح التقرير أن جامعة بنى سويف التكنولوجية تركز على الجانب العملي، حيث يمثل التدريب والتطبيقات الميدانية واكتساب المهارات 60% علي الأقل من البرنامج الدراسي، كما تم تأليف عدد من الكتب والمراجع الدراسية لبرنامجي الميكاترونكس وتكنولوجيا المعلومات بالشراكة مع جامعة كوريا للتكنولوجيا والتعليم.

وعن الخطة الزمنية للجامعة لضمان الجودة والاعتماد لفت التقرير إلى تواجد فريق دعم فني من جامعة كوريا للتكنولوجيا والتعليم ومؤسسة ABEEK المسئولة عن ضمان الجودة والاعتماد بجامعة بني سويف التكنولوجية، بالإضافة إلى زيارة فريق متخصص من هيئة ضمان الجودة والاعتماد الكورية للجامعة، وتجهيز وتأهيل فريق متخصص من الجامعة للإشراف على اعتماد البرامج، وتم التقدم بالفعل للهيئة في شهر يناير الماضي.