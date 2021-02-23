الأمم المتحدة: الأزمة السورية تتفاقم مع زيادة أعداد من يحتاجون للمساعدات

ذكرت منظمة الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء أن جائحة كورونا والأزمة الأقتصادية المتفاقمة في سورية رفعتا عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدات إنسانية إلى 4ر13 مليون شخص، بزيادة 20 % عن العام الماضي.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في جنيف اليوم إن قيمة العملة السورية انهارت العام الماضي بنسبة 78 %،بينما ارتفعت الأسعار بشكل حاد.

ويعيش حوالي مليوني شخص في سوريا في فقر مدقع.

وأضاف المكتب إن هناك حاجة إلى 2ر4 مليار دولار هذا العام لمساعدة السوريين في البلاد التي دمرها قرابة عقد من الاضطرابات والحرب الأهلية.