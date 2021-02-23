 جمهوريون يحثون بايدن على سحب ترشيح بيسيرا لمنصب وزير الصحة - بوابة الشروق
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جمهوريون يحثون بايدن على سحب ترشيح بيسيرا لمنصب وزير الصحة

واشنطن - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 23 فبراير 2021 - 5:19 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 23 فبراير 2021 - 5:19 ص

حث مشروعون جمهوريون من بينهم السيناتور تيد كروز والسيناتور توم كوتون الرئيس الأمريكي جو بايدن على سحب ترشيح المدعي العام لولاية كاليفورنيا خافيير بيسيرا لقيادة وزارة الصحة والخدمات الإنسانية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المشرعين قولهم في رسالة إلى بايدن إن بيسيرا ليس لديه "خبرة كبيرة في مجال الرعاية الصحية أو الصحة العامة أو الخدمات اللوجستية أو أي مجالات أخرى مهمة لمواجهة تحدياتنا الحالية".

ولكي يتمكنوا من رفض ترشيح بيسيرا، سيحتاج الجمهوريون إلى الاتحاد في المعارضة والحصول على تأييد عضو ديمقراطي واحد على الأقل.

وحددت لجان الصحة والتعليم والعمل والمعاشات في مجلس الشيوخ جلسة استماع غدا الثلاثاء للمصادقة على ترشيح بيسيرا، وستعقد اللجنة المالية جلسة مع بيسيرا للاستماع إليه بعد غد الأربعاء.

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