مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأربعاء، العديد من المباريات القوية على مستوى الكرة المحلية والعالمية، إذ تتواصل منافسات ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بمواجهتين، بجانب استكمال الجولة العاشرة من الدوري المصري على المستوى المحلي بمبارتين.

وسيكون عشاق نادي ليفربول ونجم المصري محمد صلاح، على موعد مع مباراة اليوم التي ستجمع الريدز مع ليدز يونايتد، في الدوري الإنجليزي في العاشرة إلا ربع مساءً.

وفيما يلي تستعرض «الشروق» جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة:

دوري أبطال أوروبا (ذهاب دور الـ16):

أتلتيكو مدريد (إسبانيا) × مانشستر يونايتد (الإنجليزي) 10:00م beIN Sports 1 HD Premium

بنفيكا (البرتغالي) × أياكس أمستردام (الهولندي) 10:00م beIN Sports 2 HD Premium

الدوري الإنجليزي الممتاز:

بيرنلي × توتنهام هوتسبير 9:30م beIN Sports HD Xtra 1

واتفورد × كريستال بالاس 9:30م beIN Sports HD Xtra 2

ليفربول × ليدز يونايتد 9:45م beIN Sports 3 HD Premium

الدوري المصري الممتاز:

إيسترن كومباني × المصري البورسعيدي 3:00م ON Time Sports 2 HD

الإسماعيلي × الجونة 5:30م ON Time Sports 1 HD

كأس الكونفدرالية الإفريقية (دور المجموعات):

أوتوهو (الكونغو) × القطن (الكاميرون) 3:00م beIN Sports HD3