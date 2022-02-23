نقابة المهندسين توقع بروتوكول تعاون مع شركة يوكاجاوا اليابانية

• هاني ضاحي: حريصون على تأدية رسالتنا في خدمة المهندسين ورفع شأن المهنة

قال هاني ضاحي نقيب المهندسين، إن مجلس النقابة الحالي حريص على أن يؤدي رسالته في خدمة المهندسين، ورفع شأن المهنة؛ لتظل النقابة هي الحصن والمعلم ودرع الوقاية للمهندسين.

وأضاف: "حرصنا على تدريب المهندسين على التكنولوجيا الحديثة وصقل خبرتهم، وخاصة الشباب منهم، كونهم يمثلون 40% من مهندسي مصر، من خلال الدورات التدريبية والندوات، والكورسات العلمية التطبيقية، بأسعار لا تقارن بمثيلاتها خارج النقابة، التي تتجاوز 32 مرة سعرها بالنقابة".

وأشار إلى أن النقابة كانت حريصة على إنشاء معامل تدريب في تخصصات مختلفة، من خلال شركات عالمية كبرى مثل شنايدر وسيمنز، مؤكدا أن النقابة ستظل منارة للعلم ونقل التكنولوجيا الحديثة لجموع المهندسين.

جاء ذلك خلال توقيع المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين، والبروفيسور هيرو تاكاشي مدير عام الحلول التقنية بشركة يوكاجاوا اليابانية الدولية، بروتوكول تعاون بين النقابة والشركة اليابانية؛ لتدريب المهندسين على أحدث التكنولوجيا، وتأهيلهم لسوق العمل، ومنحهم شهادات معتمدة تتيح لهم الحصول على فرص عمل داخل مصر وخارجها.

ويقضي البروتوكول بأن تلتزم الشركة اليابانية بإنشاء وتجهيز 5 معامل تدريب، أحدها بمقر النقابة العامة، والـ4 الباقية في نقابات فرعية بالدلتا والصعيد، كما تلتزم بتوفير المادة العلمية والمدربين وتخفيض رسوم الحصول على الكورس التدريبي من 2200 دولار إلى 1000 جنيه فقط للمتدربين بنقابة المهندسين.

وأعرب هيرو تاكاشي، عن سعادته بالتواجد في نقابة المهندسين المصرية، التي تعد قلعة الهندسة الأكبر في الشرق الأوسط، قائلا: "نسعد بالتعاون مع نقابة المهندسين، ونقل أحدث التكنولوجيا اليابانية إلى المهندسين المصريين والسوق المصري".

بدوره، أوضح المهندس حسن عبدالعليم، أمين عام النقابة العامة للمهندسين، أن النقابة حريصة على توقيع بروتوكولات تعاون مع كبرى الشركات العالمية فى مختلف التخصصات؛ لخدمة الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة لرفع كفاءة المهندس المصرى، خاصة الشباب منهم، لإعدادهم لسوق العمل، مما يعد قيمة مضافه للمهندسين والنقابة.

وقال محمد ناصر، أمين صندوق النقابة، إن البروتوكول يأتى فى إطار حرص النقابة واهتمامها على رفع كفاءة المهندسين فى كل المجالات، وهو ما ينعكس إيجابيا على المهنة بشكل عام، والمشروعات القومية التى تشهدها مصر الفترة الحالية من حيث سرعة وجودة التنفيذ، كاشفا أنه سيتم توقيع بروتوكول مع إحدى الشركات الكبرى غدا وهى شركة ABB، وهو ما يصب بشكل إيجابى فى تطوير ورفع كفاءة المهندس المصرى، وربطه بسوق العمل.

وأكد وليد خضراوي، منسق البروتوكول وعضو لجنة الشباب بنقابة المهندسين، أن المعامل التي ستنشئها الشركة اليابانية بنقابة المهندسين، ستكون الأولى من نوعها في مصر، وسيتم تشغيل أول معمل منها بالنقابة العامة خلال 3 شهور، وسيتم تشغيل باقي المعامل وفقا لخطة زمنية لن تتعدى 18 شهرا، وسيكون التدريب بها عمليا على أحدث الأجهزة وليس مجرد تدريبا نظريا.

وأضاف أن النقابة حريصة على أن تكون محافظات الصعيد والدلتا صاحبة النصيب الأكبر من المعامل التدريبية، تماشيا مع استراتيجية مصر 2030.

حضر توقيع البروتوكول المهندسة زينب عفيفي الأمين العام المساعد للنقابة، والمهندس أحمد حشيش أمين الصندوق المساعد والمتحدث الإعلامي لنقابة المهندسين، والمهندس هشام أبو سنة رئيس نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة، وعدد من أعضاء المجلس الأعلى للنقابة.