تقرير: ليتوانيا تعتزم إرسال أسلحة إلى أوكرانيا في مواجهة تهديد روسيا



وافقت حكومة رئيسة الوزراء الليتوانية انجريدا سيمونيت على إرسال معدات إلى أوكرانيا، بما في ذلك قوارب مطاطية وأجهزة قياس الإشعاعات وأقنعة ضد الغازات.

بالإضافة إلى ذلك، ذكرت الإذاعة الليتوانية أن مجلس الوزراء يعتزم تزويد أوكرانيا بأسلحة أيضا، إلا أن هذا لم يتم الإعلان عنه.

كانت ليتوانيا قد سلمت صواريخ مضادة للطائرات من طراز ستينجر أمريكية الصنع إلى كييف بموافقة واشنطن. ووفقا للتقرير، تصل القيمة الإجمالية للمساعدات التي ستقدمها ليتوانيا إلى أوكرانيا 8ر1 مليون يورو (2 مليون دولار) . وقالت سيمونيت "يجب علينا أن نقدم المساعدة.. ونحن نقدم المساعدة".

يذكر أن ليتوانيا هي واحدة من أشد المدافعين عن أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي، كما أنها تضغط من أجل اتخاذ موقف صارم ضد موسكو في الصراع الأوكراني.

وقال رئيس ليتوانيا جيتاناس نوسيدا خلال زيارة إلى كييف "في مواجهة العدوان الروسي، لن نترك أوكرانيا بمفردها. يمكنهم الاعتماد على الدعم الكامل من ليتوانيا والمجتمع الدولي بأكمله.. سندعم أوكرانيا بكل السبل الممكنة".

تأتي هذه الخطوة من جانب ليتوانيا وسط تحذيرات من حلف شمال الأطلسي (ناتو) بقيادة الولايات المتحدة من أن روسيا تخطط لغزو أوكرانيا .