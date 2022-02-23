وزير الخارجية الأمريكي: نعلم الآن أن خطة بوتين كانت كلها لغزو أوكرانيا

قال وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن، إنّ «بلاده ستستمر في زيادة العقوبات إذا صعدت روسيا عدوانها ضد أوكرانيا».

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأوكراني، مساء الثلاثاء: "نحن نعلم الآن أن خطة بوتين كانت كلها لغزو أوكرانيا"، لافتًا إلى أنّ سلوك بوتين يظهر للعالم أنه يعتبر أوكرانيا دولة تابعة.

وأشار إلى أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يخرق بشكل صارخ القوانين والمبادئ التي حافظت على السلام في جميع أنحاء أوروبا والعالم.

ولفت إلى أنّه قرر إلغاء اجتماع كان مقررًا مع نظيرها الروسي سيرجي لافروف بسبب بدء "الغزو الروسي"، موضحًا أن بعث برسالة إلى لافروف يبلغه بذلك.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أكّد - مساء الثلاثاء - أنّ العالم متحد مع أوكرانيا، وتوعد بعقوبات قاسية، بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن استقلال "جمهوريتين انفصاليتين" في أوكرانيا، وأعلن قائمة العقوبات الأولى على روسيا.

وفي كلمة بشأن التطورات في أوكرانيا، قال بايدن إنّ بوتين اتخذ منطق القوة للسيطرة على أراض أوكرانية، وأضاف أن "الغزو الروسي" ضد أوكرانيا يتطلب ردا حاسما من المجتمع الدولي، مشددا على أن بوتين بدأ بالفعل عملية الغزو على أوكرانيا.