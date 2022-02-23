وزير الخارجية الأمريكي يلغي اجتماعا مقررا مع نظيره الروسي

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إنه ألغى اجتماعه الذي كان مقررا غدا الخميس في جنيف مع نظيره الروسي سيرجي لافروف.

واعتبر بلينكن أنه لم يعد من المنطقي إجراء محادثات مع لافروف في ضوء الإجراءات التي اتخذتها موسكو مؤخرا تجاه أوكرانيا.

كما أعلن وزير الخارجية الفرنسى جان إيف لودريان ، الذي تتولى بلاده حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي ، أمس الثلاثاء أنه لن يجتمع بعد الآن مع لافروف.

وقوبلت روسيا بموجة من العقوبات من الدول الغربية بعد أن اعترفت بمنطقتي دونيتسك ولوهانسك اللتين يسيطر عليهما الانفصاليون الموالون لموسكو في أوكرانيا يوم الاثنين كجمهوريتين مستقلتين ونشرت قوات في المنطقة.

ويأتي هذا التطور بعد أشهر من التوترات الناجمة عن حشد القوات الروسية على طول الحدود الأوكرانية.