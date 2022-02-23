كوريا الجنوبية تختبر بنجاح إطلاق صاروخ اعتراضي من طراز L-SAM

اختبرت كوريا الجنوبية، بنجاح إطلاق صاروخ أرض - جو طويل المدى "L-SAM" قيد التطوير، في خطوة واضحة لمواجهة التهديدات الصاروخية لكوريا الشمالية.

وذكرت وكالة يونهاب، أن وكالة تطوير الدفاع التي تديرها الدولة أشرفت على عملية الإطلاق في موقع اختبار في بلدة "تيه آن"، الواقعة على بعد 150 كيلومترًا جنوب غرب سول.

وأضافت أن الجيش الكوري الجنوبي يسعى لنشر الصاروخ الاعتراضي بحلول عام 2026، كجزء من برنامج الدفاع الصاروخي متعدد الطبقات والمنخفض المستوى في البلاد، وقد تم تصميم الصاروخ الاعتراضي "L-SAM" لإسقاط الصواريخ القادمة على ارتفاعات تتراوح ما بين 50 و60 كيلومترا.

وجاء اختبار الإطلاق وسط تكهنات بأن الجيش قد يعجل من موعد نشر الصاروخ "L-SAM"، حيث أثارت سلسلة الإطلاقات الصاروخية لكوريا الشمالية في الشهر الماضي، بما في ذلك اختبارها لصاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت، التساؤلات حول قدرات الاعتراض لدى الجنوب.