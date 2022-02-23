وزيرة الخارجية البريطانية توقع على حزمة العقوبات الأولى لبلادها ضد روسيا

وقعّت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، اليوم الثلاثاء، على حزمة العقوبات البريطانية الأولى ضد روسيا، وذلك في أعقاب قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك أمس.

وقالت تروس - في تغريدة دونتها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - "يُقابل الاعتداء الروسي بتكاليف باهظة، وقعت اليوم أول حزمة من العقوبات التي تستهدف الأوليجارشية الروسية والبنوك المقربة من الكرملين، وسنواصل عقوباتنا ضد روسيا حال رفضت عدم التصعيد".

يٌشار إلى أن الأوليجارشية الروس هم طبقة رجال الأعمال في الجمهوريات السوفيتية السابقة، الذين تربحوا على الثروة بسرعة خلال عصر الخصخصة الروسية في أعقاب تفكك الاتحاد السوفياتي في التسعينيات.

كما أشارت تروس - في بيان بثته الحكومة البريطانية عبر موقعها الإلكتروني - إلى أن العقوبات التي وقعتها تشمل 3 رجال أعمال روس و5 بنوك، مضيفة أن بريطانيا ستعاقب أعضاء مجلس الدوما الروسي الذين صوتوا لصالح الاعتراف باستقلال دونيتسك ولوهانسك، واصفة ذلك بـ انتهاك للسيادة الأوكرانية.

يُذكر أن وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس استدعت، في وقت سابق من اليوم ، سفير روسيا في المملكة المتحدة أندريه كيلين، وذلك على خلفية اعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك.