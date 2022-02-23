بدء أعمال الجلسة العامة للبرلمان العربي برئاسة العسومي

انطلقت اليوم الأربعاء، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الجلسة الثالثة من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي برئاسة رئيس البرلمان عادل العسومي.

وتناقش الجلسة مجمل القضايا والمستجدات على الساحة العربية وفي مقدمتها نتائج اجتماعات لجنة فلسطين التابعة للبرلمان العربي والتي عقدت اجتماعا لها يوم الأحد الماضي، فضلا عن مناقشة تطورات الأزمة اليمنية والليبية والمستجدات على الساحة العراقية والصومالية والسودانية، بالإضافة إلى بحث نتائج اجتماعات المؤتمر الرابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية الذي عقد السبت الماضي بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، وتمخض عنه إطلاق وثيقة جاءت تحت عنوان "رؤية برلمانية لتحقيق الأمن والاستقرار والنهوض بالواقع العربي الراهن".

كما تناقش الجلسة نتائج اجتماعات اللجان الأربع التابعة للبرلمان العربي التي اختتمت أعمالها أول أمس بالقاهرة وهي لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، ولجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، ولجنة الشؤون الاقتصادية والمالية.

وبحثت اللجان عددا من الموضوعات الهامة أبرزها استعراض مستجدات العمل على إعداد تقرير الحالة الاجتماعية في العالم العربي لعام 2021 ومستجدات الترتيب لإطلاق وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي بمملكة البحرين، ومستجدات العمل على إعداد مشروع قانون استرشادي عربي لمكافحة العنف ضد المرأة، كذلك بحثت اللجان التحضيرات الجارية لعقد المنتدى العربي حول متطلبات تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، فضلا عن مناقشة مشروع قانون استرشادي عربي في مجال الذكاء الاصطناعي، كذلك إعداد استراتيجية عربية لمكافحة عمالة الأطفال في الدول العربية.