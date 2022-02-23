كندا تفرض عقوبات ضد روسيا وترسل قوات إضافية إلى شرق أوروبا

قال رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، اليوم الثلاثاء، إن بلاده سترسل مئات الجنود الإضافيين إلى شرق أوروبا وستفرض عقوبات جديدة على روسيا ردا على نشرها قوات في أوكرانيا.

وأوضح ترودو، في مؤتمر صحفي، أنه سيتم إرسال ما يصل إلى 460 جنديا إضافيا من القوات المسلحة الكندية إلى لاتفيا والمنطقة المحيطة بها لتعزيز حلف شمال الأطلسي "ناتو" ردا على ما وصفه بالغزو الروسي لأوكرانيا.

وأضاف ترودو أن كندا تتخذ أيضا عددا من الخطوات جنبا إلى جنب مع حلفائها لعزل روسيا ماليا من خلال فرض عقوبات اقتصادية ضد عدد من البرلمانيين ورجال الأعمال والشركات الروسية، بما في ذلك البنوك والشركات الخاصة بوزارة الدفاع.. كما تحظر كندا شراء الديون السيادية الروسية وأي تعامل مالي مع منطقتي دونيتسك ولوجانسك بشرق أوكرانيا.

ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يوم أمس /الاثنين/ يعترف بهاتين المنطقتين كجمهوريتين مستقلتين قبل أن يأمر القوات الروسية بدخول تلك المناطق.