إصابة فلسطيني بجروح خطيرة خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي شمال الخليل

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أصيب شاب فلسطيني بجروح خطيرة، ظهر اليوم الخميس، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم العروب شمال الخليل.

وذكرت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أن شابا أصيب برصاص قوات الاحتلال الحي في الرأس، خلال مواجهات في مخيم العروب.

واندلعت، اليوم الخميس، مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مناطق مختلفة من محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وأفادت الوكالة، بأن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال المتمركزة في الحاجز العسكري المقام على مدخل شارع الشهداء وسط مدينة الخليل.

وأضاف أن مدخل بلدة سعير «بيت عنون» ومخيم العروب شمال الخليل، شهدت مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال، التي أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام صوب المواطنين ومنازلهم، ولم يبلغ عن إصابات.

وفي سياق متصل، نصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا على المدخل الشرقي لبلدة دورا جنوب الخليل، وأوقفت مركبات المواطنين وأعاقت تنقلهم.

كما اندلعت مواجهات مساء اليوم الخميس، عند مدخل قرية النبي صالح شمال غرب رام الله.

وذكرت مصادر محلية، أن الاحتلال أطلق وابلا من قنابل الغاز السام تجاه منازل المواطنين.

وأشارت المصادر إلى أن الاحتلال أغلق مدخل القرية، ومنع مركبات المواطنين من الدخول أو الخروج.

وذكر أن مستوطنين اقتحموا «النبي صالح» بمركبتهم، وأطلقوا الرصاص الحي تجاه منازل المواطنين، دون وقوع إصابات.

وكان شابان أصيبا يوم أمس الأربعاء، برصاص الاحتلال خلال مواجهات في المنطقة ذاتها، حيث أصيب أحدهما بجروح متوسطة بالبطن.