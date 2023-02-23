إيداع السياسي التونسي وليد جلاد بالسجن بتهمة غسل أموال

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أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي في تونس، بطاقة إيداع بالسجن بحق السياسي والنائب في البرلمان المنحل وليد جلاد رئيس نادي مستقبل سليمان الناشط بالدوري الممتاز.

ونقلت وسائل إعلام محلية، صباح اليوم الخميس، قرار قاضي التحقيق بحق وليد جلاد بتهمة غسل أموال.

وجلاد ضمن حملة إيقافات نفذتها قوات الأمن التونسية على مدار أيام ضد سياسيين ومعارضين لحكم الرئيس قيس سعيد، ونقابيين ومدير محطة "إذاعة موزاييك إف إم" الخاصة وقاضيين معزولين ورجل أعمال.

وأغلب التهم، تتعلق بشبهات التآمر على أمن الدولة وفساد مالي.

وفاز وليد جلاد بمقعد في البرلمان في انتخابات 2014 عن حزب "حركة نداء تونس" كما صعد في انتخابات 2019 عن "حركة تحيا تونس".

ويقول الرئيس قيس سعيد، الذي أعلن التدابير الاستثنائية في 25 يوليو 2021 ووضع خارطة طريق أفضت إلى مؤسسات دستورية بديلة، إنه يعمل على مكافحة الفساد وتصحيح مسار الثورة، بينما يتهمه خصومه بتلفيق تهم إلى المعارضة عبر استخدام القضاء من أجل تعزيز سلطاته في الحكم.