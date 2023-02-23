صحيفة كيهان الإيرانية تطالب بمنع الدبلوماسيين الألمان من مغادرة إيران

طالبت صحيفة "كيهان" الإيرانية المتشددة اليوم الخميس القيادة السياسية في طهران باتخاذ إجراءات مشددة ضد ألمانيا، بعد طرد برلين لاثنين من الدبلوماسيين الإيرانيين.

واقترحت الصحيفة، التي تعتبر لسان حال تيار المحافظين في إيران، أن يتم كخطوة أولى منع أعضاء السفارة الألمانية في إيران من مغادرة البلاد، على أن يتم بعد ذلك رفع دعوى في طهران، ولاسيما ضد موظفي جهاز الاستخبارات الخارجي الألماني (بي إن دي).

كانت الحكومة الألمانية أعلنت أمس الأربعاء طرد اثنين من الدبلوماسيين الإيرانيين كرد فعل على حكم الإعدام الذي أصدرته محكمة إيرانية بحق مواطن ألماني من أصول إيرانية يدعى جمشيد شارمهد.

وحملت محكمة ثورية في طهران شارمهد، البالغ من العمر 67 عاما، مسؤولية هجوم إرهابي، ضمن اتهامات أخرى، حسبما أعلن موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية، أول أمس الثلاثاء.

وبحسب تقارير إعلامية، فإن الرجل متهم بارتكاب عدة هجمات، من بينها هجوم تفجيري عام 2008 على مسجد في جنوب إيران، إلى جانب التجسس.

وينفي أقارب شارمهد وحقوقيون هذه الاتهامات بشكل قاطع.

كانت العلاقات بين إيران والاتحاد الأوروبي تردت بسبب طريقة تعامل السلطات الإيرانية مع موجة الاحتجاجات التي أعقبت حادثة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني، وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على إيران بسبب ذلك، كما تردت العلاقات أيضا بين إيران وألمانيا.