شركة فينترسال ديا الألمانية للبحث والتنقيب عن الغاز والنفط تعلن الانسحاب من روسيا

ميهرن: نعمل على التركيز على العمليات الرئيسية في النرويج والأرجنتين ومصر وألمانيا



قال ماريو ميهرن، الرئيس التنفيذي لشركة فينترسال دِيا الألمانية، العاملة في مجال البحث والتنقيب عن الغاز والنفط، إن شركته قررت الانسحاب من السوق الروسية، على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية.



وأضاف ميهرن خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بالقاهرة، أن الشركة بدأت في التخارج من السوق الروسية منذ يناير الماضي بأسوبٍ منظَّم، وبما يتوافق مع جميع القوانين واللوائح النافذة.



وبحسب الرئيس التنفيذي لشركة فينترسال دِيا الألمانية، فان شركته قد تكبدت خلال العام الماضي خسائرَ استثنائية غير نقدية بلغت قيمتها 7 مليارات يورو، منذ بداية الحرب، كما أنها لم تحصل أيَّ عوائد من روسيا.



واضاف ميهرن، أن شركته تعمل علي التركيز على العمليات الرئيسية في النرويج والأرجنتين ومصر وألمانيا، والعمل على نموِّ أعمال الشركة في كلٍّ من المكسيك والجزائر.



وبحسب الرئيس التنفيذي لشركة فينترسال دِيا الألمانية، فإن الشركة قد حققت اكتشاف غاز في شرق دمنهور بمصر، كما نجحت في إضافة منطقة تنقيب جديدة؛ وهي شمال غرب أبو قير.



بلغ حجم الإنتاج (باستثناء روسيا) 321 ألف برميل من النفط المكافئ يومياً في عام 2022. وتُخطِّط فينترسال دِيا لتحقيق نمو معتدل في مستويات الإنتاج تتراوح بين 350 ألف و400 ألف برميل من النفط المكافئ يومياً على المدى المتوسط، ولا سيما من خلال تحقيق زيادات إضافية في الإنتاج في كل من المكسيك، وشمال إفريقيا، والنرويج.