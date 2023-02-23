حركة طالبان تعيد فتح معبر تورخام الحدودي مع باكستان

قال مسؤولون إن حركة طالبان أعادت فتح معبر تورخام الحدودي مع باكستان، اليوم الخميس، الأمر الذي سمح بدخول آلاف الشاحنات التي تحمل المواد الغذائية والضرورية لأفغانستان.

وبحسب ما نشرته وكالة «أسوشيتيد برس»، صباح الخميس، نشرت السفارة الأفغانية في باكستان خبر إعادة فتح المعبر على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وقال مدير غرفة التجارة والصناعة الباكستانية الأفغانية المشتركة ضياء الحق سرهادي، إن آلاف الشاحنات، التي تحمل بعضها منتجات طازجة مثل الخضار والفاكهة، بدأت في التحرك على طول ممر خيبر شمال غرب باكستان، اليوم الخميس.

ويأتي التطور الأخير، بعد يوم من إجراء وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف، زيارة غير معلنة إلى كابول، حيث التقى بكبار مسؤولي طالبان، من ضمنهم نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الملا عبد الغني بردار.

ويوم الاثنين الماضي، تبادلت القوات الأفغانية والباكستانية إطلاق النار على الحدود، غداة إغلاق طالبان معبرًا يعد الأكثر استخداما بين البلدين، حسبما أفاد مسؤولون محليون.

وأفاد مسؤول باكستاني بإغلاق معبر تورخام الواقع على بعد 170 كلم من العاصمتين، مساء الأحد، بعد رفض إسلام آباد إدخال مسافر كان يرافق مريضًا.

كما قال مصدر أمني باكستاني على الحدود إن السلطات رفضت إدخال المسافر، بموجب إجراء جديد يفرض على مرافقي المرضى تقديم مستندات معينة.