جمهورية التشيك تنشر قائمة بالأسلحة التي أرسلتها لأوكرانيا

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نشرت جمهورية التشيك تفاصيل المساعدات العسكرية التي قدمتها لأوكرانيا، وذلك لأول مرة.

وقالت الحكومة في براغ، اليوم الأربعاء، إن الهيئات التابعة للدولة، وشركات الأسلح، زودت أوكرانيا بـ 89 دبابة قتالية و226 مركبة مشاة قتالية و38 مدفع هاوتزر وستة أنظمة دفاع جوي وأربع مروحيات قتالية، خلال الحرب الروسية الأوكرانية.

كما جرى توفير 33 قاذفة صواريخ وأكثر من 60 ألف قطعة ذخيرة صواريخ ومليون ونصف طلقة ذخيرة للبنادق وذخائر أخرى.

وبحسب البيانات، تبلغ القيمة السوقية لما تم إرساله من مخزونات الجيش التشيكي وحده ما يربو على 420 مليون يورو (445 مليون دولار).

ووصلت إلى أوكرانيا أول دفعة أسلحة ثقيلة من التشيك بعد 14 يوما فقط من بدء الحرب، الذي انطلق قبل نحو سنة. وتم تحديث الدبابات التي ترجع للحقبة السوفيتية.

وقال رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا: "من اللحظة الأولى أدركنا، بفضل تجربتنا التاريخية، أنه يتعين علينا الوقوف إلى جانب أوكرانيا".

وشارك فيالا في اجتماع ممثلي دول الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، والذي عقد في وارسو اليوم.

ونقلت إذاعة "سي تي" عن رئيس الوزراء قوله في مقابلة إن هذه "فرصة لتجديد جيشنا وتحديثه" فيما يتعلق بتسليم المعدات العسكرية السوفيتية القديمة.