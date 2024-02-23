مسئول ألماني بارز يصل الصين لإجراء محادثات رفيعة المستوى

وصل ينس بلوتنر، مستشار المستشار الألماني أولاف شولتس للشئون الخارجية والأمنية، إلى الصين لإجراء محادثات حول الوضع الدولي والعلاقات الثنائية.

وقال بلوتنر لوزير الخارجية الصيني وانج يي في بكين اليوم الجمعة: "أتطلع إلى محادثتنا حول الوضع في أوكرانيا بعد الحرب العدوانية الروسية على أوكرانيا"، مشيرا إلى أن هذه المحادثة ستكون فرصة للحديث عن الوضع في الشرق الأوسط و"تصرفات ميليشيات الحوثي ضد النقل البحري الحر".

وأضاف بلوتنر أن حكومة بلاده تشعر بالقلق حيال الوضع في كوريا الشمالية، ولفت إلى أن الصين تلعب دورا مهما في ذلك، وقال إن ألمانيا تولي علاقتها من الصين "أهمية كبيرة" وأنها ترغب في مواصلة تطوير علاقاتها الاقتصادية معها.

من جانبه، قال وانج في بيانه الافتتاحي إن على الصين وألمانيا الاضطلاع بمسؤوليتهما الدولية، وأشاد بالتقدم الجيد الذي تم إحرازه في علاقات البلدين، وساق مثالا على ذلك بتسيهل إصدار تأشيرات لحاملي جوازات السفر الألمانية الراغبين في السفر إلى الصين.

وأضاف وانج أن" العلاقات الصينية الألمانية المستقرة والمتطورة بشكل جيد هي على وجه الخصوص ما سيعود بفوائد مهمة لشعبي بلدينا في ضوء الوضع الدولي الراهن".

تجدر الإشارة إلى أن المستشار الألماني شولتس كان أجرى محادثات مع وانج على هامش مؤتمر ميونخ للأمن يوم الأحد الماضي.

وتعد الصين من أقرب حلفاء روسيا، ولا تزال القيادة في بكين تدعم روسيا حتى الآن في الحرب على أوكرانيا.

وعلى النقيض من ألمانيا، لم تدن الصين حتى الآن الحرب الروسية على أوكرانيا كما أنها لم تدن الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي.