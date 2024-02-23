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أعداد جريدة الشروق
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مدير الأنروا: وكالة الإغاثة الفلسطينية وصلت إلى حافة الانهيار

د ب أ
نشر في: الجمعة 23 فبراير 2024 - 1:16 ص | آخر تحديث: الجمعة 23 فبراير 2024 - 1:16 ص

قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فليبي لازاريني يوم الخميس إن الوكالة "وصلت إلى حافة الانهيار".

وتابع لازاريني في رسالة إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة دنيس فرنسيس، إن "الوكالة وصلت إلى حافة الانهيار، في ظل دعوات إسرائيل المتكررة لتفكيك الأونروا وتجميد التمويل من قبل المانحين في الوقت الذي تشتد فيه الاحتياجات الإنسانية بشكل غير مسبوق في غزة".

وأضاف لازاريني إن قدرة الوكالة على الوفاء بتفويضها "مهددة الآن بشكل خطير".

وقال لازاريني إن تعليق 16 دول مانحة للوكالة لمساهماتها، والتي يبلغ مجموعها 450 مليون دولار، سيؤدي إلى تعرض عمليات الأونروا في جميع أنحاء المنطقة "لتهديدات شديدة اعتبارا من مارس المقبل".

وتابع لازاريني: "أخشى أننا على حافة كارثة هائلة لها آثار خطيرة على السلام والأمن وحقوق الإنسان في المنطقة".

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