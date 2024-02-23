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بشرى تنتهي من تصوير مسلسل طبيبة شرعية

مصطفى الجداوي
نشر في: الجمعة 23 فبراير 2024 - 5:10 م | آخر تحديث: الجمعة 23 فبراير 2024 - 5:10 م

انتهت الفنانة بشري من تصوير مشاهدها في أحداث مسلسل "طبيبة شرعية" الذي يعرض حاليا علي شاشة قناة المحور و"stc".

وتصدر مسلسل "طبيبة شرعية" للنجمة بشري التريند بعد النجاح الذي حققه عقب عرض أولى حلقاته، وحقق انتشارا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

المسلسل من تأليف محمد الغيطى وإخراج شادي أبو شادي، ويشارك بشرى في المسلسل مجموعة من الفنانين منهم صلاح عبد الله ونضال الشافعي وفراس سعيد ومروة عبد المنعم.

وكانت اخر أعمال بشري في السينما فيلم "اولاد حريم كريم" والذي تم عرضه نهاية موسم الصيف الماضي، وحققت من خلال دورها ردود أفعال إيجابية.


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