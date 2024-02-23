حزب الله يستهدف مقر كريات شمونة الإسرائيلي بمسيرتين انقضاضيتن

أعلن "حزب الله" في بيان أن عناصره استهدفوا صباح اليوم الجمعة مقر قيادة المجلس الإقليمي الإسرائيلي في "كريات شمونة" بمسيرتين انقضاضيتن، ردًا على ‏الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية والمنازل المدنية، وقصفت المدفعية الإسرائيلية عددا من المناطق في جنوب لبنان.



وقال بيان "حزب الله"، إنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة،‎ ‌‏ وردًا على ‏الاعتداءات على القرى الجنوبية والمنازل المدنية وآخرها الاعتداء على مركز الدفاع المدني في ‏بليدا، شنّ ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 09:30 من صباح اليوم الجمعة، هجومًا جويًا بمسيرتين انقضاضيتن على مقر قيادة المجلس الإقليمي في كريات شمونة ‏وأصابتا هدفهما بدقة".



ونعت المديرية العامة للدفاع المدني - الهيئة الصحية الإسلامية، اليوم الجمعة، اثنين من عناصرها من جنوب لبنان.



وقالت المديرية العامة للدفاع المدني في بيان "بمزيدٍ من الفخرِ والاعتزاز، تزّف المديرية العامة للدفاع المدني - الهيئة الصحية الإسلامية شهيدين من عناصرها بعدوانٍ صهيوني مباشر استهدف مركز الدفاع المدني في بليدا جنوبي لبنان. هو العدوان الثاني من نوعه منذ 8 أكتوبر 2023، الذي يتقصّد من خلاله العدو خرق المواثيق الدولية والاعتداء على الفرق الطبية التي ترعى حمايتها كل القوانين".



وأعلنت أن "هذا الاعتداء الإرهابي أدى إلى تدمير المركز الاسعافي إضافة إلى عددٍ من سيارات الإسعاف".



ونعت المقاومة الإسلامية في لبنان، اليوم الجمعة، أحد عناصرها ليرتفع عدد عناصر المقاومة الذين سقطوا "على طريق القدس" إلى 204.



وقصفت المدفعية الإسرائيلية صباح اليوم الجمعة بلدة "الوزاني" وأطراف بلدة "يارون" في جنوب لبنان. وشنّ الطيران المسيّر الإسرائيلي غارةً على بلدة "بليدا" في جنوب لبنان، بحسب ما أعلن مراسل قناة" المنار" المحلية التابعة لـ"حزب الله".



يذكر أن المناطق الحدودية جنوب لبنان تشهد توتراً أمنياً، وتبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.